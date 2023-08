Aalsmeer – Augustus is Schinkelbostijd voor de IVN Natuurgidsen van Amstelveen. Dit gebied maakt onderdeel uit van de Groene As. Het is bijna niet voor te stellen, maar kort na de aanleg broedden hier nog kievitten en kluten. Nu staat het vol in bloei! Kom het zelf ervaren door mee te lopen met de natuurgidsen. De eerstvolgende wandeling is zondag 13 augustus en start om 10.00 uur bij de parkeerplaats Schinkelbos aan de Bosrandweg 35 in Aalsmeer. Deelname is gratis.

Foto: Henk Breij