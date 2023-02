Inzameling DE-punten Lions breekt alle records

Haarlemmermeer – De elfde inzameling van Douwe Egberts koffiepunten is weer een onvoorstelbaar succes geworden. Zowel landelijk als in de Haarlemmermeer sneuvelen weer oude records Van de 163 Lionsclubs, die meedoen, heeft Haarlemmermeer de hoogste score behaald. Waar komen die punten toch steeds weer vandaan. Landelijk kwam de teller op ruim 132.000.000 miljoen punten, waarvan de Lionsclub Haarlemmermeer 2.707.530 punten kon leveren. Landelijk totaal goed voor 210.000 pakken koffie en voor Haarlemmermeer 4.395 pakken. Alles gaat naar de Voedselbanken in Nederland. De koffiepakken van de Lions gaat naar Voedselbank Haarlemmermeer. Het laat zich raden dat ze daar in depot Hoofddorp/Haarlemmermeer heel blij van zijn geworden. Wat is mooier om af en toe een pak koffie aan te treffen in het voedselpakket.

In verband met de sterk gestegen koffieprijzen moest Douwe Egberts besluiten om het aantal punten benodigd voor een pak koffie te verhogen. Een begrijpelijke tegenvaller maar de Lions laten zich niet uit het veld slaan en gaan door mits Douwe Egberts weer sponsort. Op veel plaatsen staat op verzoek nog steeds jaarrond een inzameldoos voor de puntenactie. De Lions wachten de inhoud met spanning af.

Oud en vreemd geld

Van de gelijktijdige actie van verzamelen van oud en vreemd geld is de uitslag nog niet bekend. Maar dat Lions Haarlemmermeer daar met 143 kilo munten ook een flinke bijdrage aan heeft geleverd, staat als een paal boven water.