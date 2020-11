Rijsenhout – Zes deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen met postcode 1435 GV (straat: Verlaatsweg) zijn dinsdag middels een videogesprek verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld. Op hun postcode is de PostcodeStraatprijs gevallen.

In totaal is een bedrag van 275.000 eur gewonnen: Eén winnaar van 75.000 euro, drie winnaars van 50.000 euro en twee winnaars van 25.000 euro. Onder de winnaars van deze Straatprijs is tevens een vakantiehuis verloot.

Nicole heeft 75.000 euro én een vakantiehuis gewonnen. Zij is compleet overdonderd: “Ik geloof dit niet! Als het weer kan, wil ik graag een verre reis maken.” Anita wint 50.000 euro en reageert enthousiast: “Geweldig! Ik wil heel graag een huisje voor mijn ouders in de achtertuin bouwen.” Bert heeft 25.000 euro gewonnen en weet wel raad met zijn prijs: “Als het weer kan, willen we graag een reis naar Japan maken.”

PostcodeStraatprijs

Wekelijks verrast de Postcode Loterij winnaars met de PostcodeStraatprijs. De meeste winnaars ontvangen 25.000 euro per lot, omdat zij met de StraatprijsVerdubbelaar meespelen. Anders is het winnende bedrag 12.500 euro per lot.

Uitreiking te zien op tv

De uitzending van de uitreiking aan de winnaars uit Rijsenhout is op 5 december te zien in ‘Postcode Loterij Eén tegen 50’ bij RTL 4. Het programma start om 20.00 uur.

Foto: Gaston Starreveld feliciteert de winnaars tijdens een videogesprek.