Internationale Taalklas zoekt leerkrachten

Uithoorn – In de jaren zestig begonnen Okko en Riga Reussien met de opvang van een Doodshoofdaapje in hun woning aan de Legmeerdijk op de grens tussen Amstelveen en Aalsmeer. Maar doordat steeds meer mensen hun apen bij hen brachten omdat men er zelf niet meer voor kon zorgen, richtte men in 1972 Stichting Aap op.

Twaalf jaar later werd Ceres opgericht. Ceres haalde toen al onder andere schillen en afval van aardappels, groenten en fruit op in de gemeente Uithoorn. Deze schillen werden afgeleverd bij Stichting Aap. Op deze manier ontstond een band tussen beide stichtingen. In die tijd ving men voornamelijk apen op en de opgehaalde schillen van Ceres werden door de dieren smakelijk verorberd. In 1992 deden Okko en Riga een stap terug en werd David van Gennep de leidinggevende. Hij werkte al bij Stichting Aap als vrijwilliger. Onder zijn leiding is de stichting onder andere verhuisd naar Almere, waar veel meer ruimte is.

Eén van de doelstellingen die Ceres vanuit haar statuten heeft, is het ondersteunen van goede doelen. Ceres heeft nu een aap geadopteerd bij Stichting Aap. De aap die is geadopteerd heet Marria (inderdaad met dubbel ‘r’). Deze aap heeft maar liefst 13 jaar bij een gezin in huis geleefd. En dit terwijl Chimpansees juist groepsdieren zijn. Marria leefde een eenzaam bestaan, maar is nu geweldig opgevangen bij Stichting Aap. Overigens vangt Stichting Aap niet alleen apen op, maar heel veel verschillende inheemse diersoorten. De stichting is tegenwoordig gevestigd in Almere. Een ieder kan de locatie bezoeken. Zie daarvoor www.aap.nl. Stichting Aap heeft nu ook een dependance in Spanje in de regio Alicante. Leuk om eens te bezoeken indien men daar in de buurt op vakantie is.

Stichting Ceres is trots op haar adoptie aap, Marria. Op deze manier wordt voor een ieder ook zichtbaar welke goede doelen Ceres onder andere steunt. En waarom Ceres ook veel vrijwilligers nodig heeft, die meehelpen om de doelen vanuit hun statuten te bereiken. Mede door de inzet van alle medewerkers heeft Ceres Marria kunnen adopteren.

Uithoorn – De Internationale Taalklas (ITK) Uithoorn ziet de afgelopen twee jaar een enorme stijging van het aantal kinderen van nieuwkomers tussen de 6 en 12 jaar. Een stijging die voorlopig ook lijkt aan te houden. “Er is een grote toestroom van leerlingen, deels vluchtelingen uit Oekraïne en Turkije en deels migranten van elders. We willen heel graag een extra groep starten, maar dan hebben we wel extra mensen voor de klas nodig. Daarom zijn we naarstig op zoek naar leerkrachten voor deze bijzondere doelgroep”, zegt Petra Goesten, coördinator van de ITK Uithoorn.

Bijna tien jaar geleden heeft de gemeente samen met alle basisscholen in Uithoorn en De Kwakel een begin gemaakt met het opzetten van een speciale voorziening voor onderwijs aan kinderen van nieuwkomers. In de ITK zitten kinderen tussen de 6 en 12 jaar, die korter dan een jaar in Nederland zijn. Zij leren gemiddeld in een jaar tijd voldoende Nederlands om door te kunnen naar een reguliere school. “Naast de lessen Nederlands is er ook aandacht voor rekenen, wereldoriëntatie, creatieve vakken, bewegingsonderwijs en sociaal-emotionele ontwikkeling. Als ze na een jaar afscheid van ons nemen zijn we telkens weer ongelooflijk trots op de inzet die ze hebben getoond om het Nederlands onder de knie te krijgen. Vol zelfvertrouwen maken ze een volgende stap” vertelt Petra Goesten.

Grote verschillen binnen de groep

In de taalklas stromen gedurende het hele jaar nieuwe kinderen in. Goesten: “Een deel van de kinderen komt uit onveilige situaties of uit een land waar hun ouders niet veilig waren. Anderen zijn naar Nederland verhuisd vanwege het werk van hun ouders.” Binnen een groep zijn er dus veel verschillende nationaliteiten, thuistalen, startniveaus en achtergronden. Om die reden is afgesproken het aantal leerlingen in een groep klein te houden. “Bij meer dan 10 kinderen proberen we extra ondersteuning te realiseren en bij meer dan 15 kinderen is een groep vol en starten we een nieuwe groep” vervolgt Petra Goesten. Op dit moment zitten er 30 kinderen op de ITK Uithoorn, die is gevestigd op basisschool De Springschans. “Er is ruimte voor een derde groep, er zijn financiële middelen beschikbaar, maar er zijn geen leerkrachten om de groep te draaien. Iedere leerling die zich nu meldt, komt op de wachtlijst en kan mogelijk pas in september naar school. En dat terwijl een deel van deze doelgroep al zo kwetsbaar is en al zoveel heeft meegemaakt.”

Speciale kwaliteiten als leerkracht

“Alle kinderen hebben afscheid genomen van hun vertrouwde omgeving en spreken nog geen Nederlands als ze binnenkomen. Ze begrijpen daarom goed van elkaar hoe moeilijk de start soms is. En doordat de leerkrachten er daarnaast voor zorgen dat ze zich gezien, gehoord en begrepen voelen, is de groep veilig voor ze en de onderlinge band vaak hecht.” Voor de leerkrachten betekent dit dat zij goed met deze verschillen moeten kunnen omgaan. Het vraagt flexibiliteit en organisatievermogen. En het vraagt vooral ook om een enorme sensitiviteit naar de kinderen toe. “Het is soms best uitdagend. Maar tegelijkertijd kun je echt het verschil maken voor deze kinderen en hun ouders en is het heel zinvol werk om te doen”, besluit Goesten.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Petra Goesten via info.itk@wijzeraandeamstel.nl of 0297-523397. Kijk voor meer informatie over ITK Uithoorn op itkuithoorn.weebly.com en op werkenbijwijzeraandeamstel.nl/vacatures.