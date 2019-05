Inschrijving voor Tour de Kwakel geopend!

De Kwakel – Terwijl Tom Dumoulin in Italië vecht voor zijn tweede Giro-titel, begint men in De Kwakel al weer te denken aan de Tour de France. Het belooft een ronde te worden waarin Nederland van het Grand Départ in Brussel tot de finish op de Champs-Élysées meedoet om de ritzeges en eindklassementen.

In De Kwakel gaat ondertussen een opvolger gezocht worden voor Eric Zethof. Voor degene die zich met Eric denken te kunnen meten in de Tour de Kwakel is het zaak zich snel op te geven. De deelnemers van vorig jaar dienen zich voor 1 juni te melden. Degene die dit niet doen of dit jaar niet mee willen doen zullen worden vervangen door afvallers van vorig jaar en renners op de reservelijst.

Opgeven kan via Whatsapp, Facebook, Twitter, e-mail (tourdekwakel@gmail.com) of telefonisch (0637322476). De Tourdirectie rekent weer op een sportieve en gezellige maand juli.

Foto: Dirk Plasmeijer. De winnaar van vorig jaar, Eric Zethof.