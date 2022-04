Inschrijving voor Amazing Amateurs geopend

Aalsmeer – De inschrijving voor de tentoonstelling Amazing Amateurs in de Etalage 2022 is geopend. Beeldend amateurkunstenaars krijgen ook dit jaar weer de mogelijkheid om hun werken te exposeren in de etalages van een groot aantal winkels in het centrum van Aalsmeer, in het Oude Raadhuis en in de Oude Veiling. Inschrijven kan tot 16 mei via het inschrijfformulier op de website van de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA).

Ik Toonmaand

De maand juni – de landelijke Ik Toonmaand – is ook in Aalsmeer al jaren dé gelegenheid voor beeldend kunstenaars die deze kunstvorm als hobby beoefenen, om hun werk aan een groot publiek te tonen. KCA en Cultuurpunt Aalsmeer hebben ook dit jaar weer hun handen ineen geslagen voor de organisatie van de Amazing Amateurs in de Etalage. De expositie start op vrijdag 3 juni en wordt feestelijk afgesloten op zaterdag 2 juli.

Gouden Penseel

Iedereen die in de vrije tijd graag schildert, boetseert, beeldhouwt, fotografeert of op een andere manier creatief bezig is kan zich tot 16 mei inschrijven met bij voorkeur twee werken. Deelnemers dingen mee naar de vakjuryprijs en de publieksprijs. Win jij de Gouden Penseel dit jaar?