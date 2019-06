Inschrijving voor 14e Burendag geopend

Amstelland – De inschrijving voor de 14e editie van Burendag is vandaag geopend. Vanaf nu kan iedereen die zijn buren beter wil leren kennen een burendagactiviteit aanmelden via www.burendag.nl. Dit jaar bieden de organisatoren Douwe Egberts en het Oranje Fonds een aantal buurten in het land een extra steuntje in de rug. Het gaat daarbij om buurten waar doorgaans minder onderlinge verbinding is, maar waar wel behoefte is aan meer contact. Burendag valt dit jaar op 28 september.

Socialer en veiliger

Burendag wordt ieder jaar door Douwe Egberts en het Oranje Fonds georganiseerd om contact tussen buurtgenoten te bevorderen. De dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met hun buren. Zo kan iedereen ontdekken wie er in zijn of haar buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt.

Iedereen kan meedoen

Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: “We willen iedere inwoner van ons land van harte uitnodigen om mee te doen met Burendag. Meedoen is heel gemakkelijk en kan al door een koffiemoment te organiseren voor mensen uit de buurt. Daar is niet meer voor nodig dan wat tafels, stoelen, koffie en misschien wat lekkers. Maar groots uitpakken kan natuurlijk ook. Met je buren in contact komen kan heel simpel zijn en het kan enorme meerwaarde bieden.”

John Brands, general manager Jacobs Douwe Egberts Nederland: “Burendag brengt mensen samen en zorgt voor meer sociale samenhang. Juist in buurten waar minder verbinding is tussen mensen, kan Burendag voor een positieve impact zorgen.”

Aanvraag indienen

Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 350 euro voor hun Burendagactiviteiten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden op www.burendag.nl.