Inschrijving open voor Meerlandenfonds

Rijsenhout – De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2018 is vandaag, maandag 1 oktober, gestart. Dit jaar heeft Meerlanden weer een bedrag van 55.000 euro in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden, waaronder Aalsmeer, kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven.

Milieu en welzijn

“Meerlanden staat middenin de maatschappij. Wij zorgen samen met bewoners, bedrijven en gemeenten voor fijne buurten, waar het prettig wonen en werken is. Vrijwilligers van goede doelen en (sport)verenigingen werken hier ook hard aan mee. Daarom steunen wij hun initiatieven met ons Meerlandenfonds”, zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. “Dit jaar zullen wij nog meer kijken naar hoe verenigingen en goede doelen zich bezig houden met het verbeteren van milieu en buurt en naar het bevorderen van welzijn van mensen. Uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk voor die prettige leefomgeving. Ik roep daarom ook alle vrijwilligers op om een aanvraag te doen uit het Meerlandenfonds!”

Online inschrijven

Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds in aanmerking door een project online in te schrijven op www.meerlanden.nl/inschrijven. Voor goede doelen is de maximale bijdrage 2.500 euro en voor (sport)verenigingen maximaal 1000 euro. De sluiting is 1 november 2018. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van het Meerlandenfonds is op 13 december. Het reglement staat op www.meerlanden.nl/Over_Meerlandenfonds.