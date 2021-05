Inschrijving Kunstroute Aalsmeer 2021 geopend!

Aalsmeer – Kunstenaars kunnen zich tot 15 juli inschrijven voor deelname aan de Kunstroute Aalsmeer 2021, die plaats gaat vinden op zaterdag 18 en zondag 19 september. KCA heeft van de gemeente groen licht gekregen om de voorbereidingen voor de Kunstroute Aalsmeer 2021, hét kunstfestival van het jaar met duizenden bezoekers, te starten.

Het wordt ongetwijfeld weer een inspirerend weekend voor kunstliefhebbers en iedereen die zin heeft in een dagje uit met familie en vrienden. Gezellig én veilig. Nadere informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op https://skca.nl.

Omdat KCA ook in september nog rekening moet houden met beperkende maatregelen is vooralsnog alleen gekozen voor de grotere locaties. Mocht er te zijner tijd meer mogelijk zijn, dan kunnen altijd nog kleinere locaties worden toevoegen. Wie nog niet door KCA benaderd is maar wel graag zo mogelijk mee zou willen doen als locatie tijdens de Kunstroute Aalsmeer 2021, kan zich melden op kunstroute@kunstencultuuraalsmeer.nl.