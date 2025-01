Inschrijving Bosdijkloop Vinkeveen geopend

De Ronde Venen – De inschrijving voor de 45e editie van de Bosdijkloop 16 februari in Vinkeveen is geopend. De organisatie ligt in handen van Toer Trim Club De Merel.

Een van de leden: “We gaan er weer een fantastisch evenement en gezellige dag van maken. De Bosdijkloop is voor iedereen. Of je nu een getrainde loper bent en je persoonlijk record wilt verbeteren of een sportief rondje wilt hardlopen met vrienden of familie. Je kunt je nu al inschrijven via www.inschrijven.nl, met als inschrijfgeld voor de Keukenstudio allround halve marathon en de Buy Fresh 10 kilometer en voor de Van Ekris Toyota 5 kilometer. Voor de kinderen tot en met 12 jaar is er de Kids Run van één kilometer. Deelname Kids Run is gratis en natuurlijk met als bekroning een medaille. Het inschrijfgeld is inclusief huur van een chip voor de tijdregistratie.

Op de dag van de loop wordt de chip bij het afhalen van het startnummer uitgereikt en direct na de finish ingenomen. De voorinschrijving met vroegboekkorting is mogelijk tot en met donderdag 13 februari 2025. De start- en finishlocatie zijn nabij het wedstrijdsecretariaat, sporthal De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen, voorzien van kleedruimten, douches, diverse zalen voor inschrijving, prijsuitreiking, tasseninname, EHBO en een foyer met horeca-faciliteiten.

Meer informatie over inschrijfgeld per afstand en andere zaken: www.ttcdemerel.nl, tel. 06-48013782 of e-mail: bosdijkloop@gmail.com.

De start van de halve marathon in 2023. Foto: aangeleverd.