Inschrijven voor 4e KWF Korendag

Aalsmeer – Begin dit jaar werd er al gestart met de organisatie van de vierde KWF Korendag die in oktober, in Studio Aalsmeer, zou plaats gaan vinden. Helaas echter bleven de inschrijvingen uit en heeft het organisatiecomité, eerder al, besloten om het evenement niet door te laten gaan, maar te verzetten naar een andere datum.

“We hadden er niet echt veel ruchtbaarheid aan gegeven omdat het bij de koren, die zich wel hadden ingeschreven, bekend gemaakt was dat het in oktober niet door zou gaan, maar zou worden verschoven naar een andere datum”, vertelt voorzitter Jan Kwak van KWF Aalsmeer. “Echter van diverse kanten kregen we toch de vraag of het nou wel of niet door zou gaan dit jaar en dat laat zien dat de KWF Korendag toch leeft binnen Aalsmeer”, vervolgt Jan Kwak.

“De gekozen datum was de laatste zondag van de Herfstvakantie en wellicht is dat de oorzaak dat de koren lieten afweten, alhoewel er in de voorgaande jaren ook zangkoren bij waren uit andere delen van het land, waar de vakantie periodes anders zijn”, aldus Jan Kwak.

In overleg met Studio Aalsmeer is de datum verzet naar zondag 8 maart 2020. De nieuwe inschrijvingstermijn eindigt midden oktober. “We hopen dat er zich dan voldoende koren zullen inschrijven, zodat het fantastische evenement in maart wel kan doorgaan”, besluit Jan Kwak. Kijk voor meer informatie op www.kwfaalsmeer.nl