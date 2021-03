Inschrijven met slingers op het VeenLanden College

Regio – Afgezien van de sportmiddag vroeg in het schooljaar konden de leerlingen uit groep 8 dit schooljaar op geen enkele wijze fysiek kennismaken met het VeenLanden College. De school zette elke keer in op een nieuwe fysieke activiteit, maar werd keer op keer ingehaald door de coronamaatregelen van dat moment. Toen zelfs het inschrijven niet fysiek kon plaatsvinden, was de maat vol voor het team van het VeenLanden College. We gaan inschrijven via een DriveThru…

In de periode dat de organisatie alle ins en outs van de DriveThru besprak, kwamen alle weertypen voorbij. Het regende, het stormde, het sneeuwde èn het vroor dat het kraakte; was dit wel zo’n goed idee, vroegen ze zich soms af?

Maar tijdens de voorjaarsvakantie brak de zon door en die zon bleef tot en met 3 maart. Koud was het wel, maar de leerlingen deelden warme chocolademelk uit met een lekkere koek, en dan kun je er weer even tegen. Wat hebben ze genoten en wat was het gezellig! Toch even kennismaken op afstand, even een gesprekje, een foto en zwaaien. Hoe dan ook iets bijzonders maken van deze mijlpaal voor elke achtstegroeper: het moment dat je naar de middelbare school gaat. Al was het dan op ongebruikelijke wijze en had iedereen koude voeten: het was het allemaal waard. Leuk dat jullie er waren! Ze hebben samen de slingers opgehangen en ze hopen dat de komende jaren nog veel vaker te kunnen doen met deze nieuwe leerlingen.