Inloopavond over ‘Kudelstaart 2019’

Aalsmeer – Op dinsdag 25 juni organiseert de gemeente een inloopavond over het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2019’.

Met het plan wordt vooral de bestaande situatie gehandhaafd, maar het biedt op diverse locaties ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zoals de plaatsing van een Jeugd Ontmoetingsplek (JOP) bij de skatebaan aan de Bilderdammerweg en het wijzigen van het bestemmingsplan bij de Cactuslaan voor uitplaatsen van een metaalverwerkingsbedrijf.

De inloop wordt gehouden in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg en is van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur. Tijdens de avond kunnen inwoners kennis nemen van het plan en er is gelegenheid voor het stellen van vragen.