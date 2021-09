Spreekuur over testament en uitvaart in bibliotheek

Aalsmeer – In de Bibliotheek in de Marktstraat kunnen inwoners op donderdag 7 oktober terecht bij notaris Geert Labordus en uitvaartverzorger Saskia Driezen voor vragen over het regelen van testament en uitvaart.

Wat kost een uitvaart? Hoe zit het met erfrecht? Voor veel mensen is een uitvaart of testament regelen een onbekend terrein waar bovendien veel misvattingen en misverstanden over bestaan. “Iedereen krijgt ermee te maken, maar er is veel onwetendheid. Daarom vinden wij het belangrijk om laagdrempelige voorlichting te geven”, licht Saskia Driezen toe.

Het inloopspreekuur is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.