Inloop over renovatie Barendebrug

Aalsmeer – De gemeente en Gebr. Griekspoor B.V. bereiden samen de renovatie van de Barendebrug voor. Tegelijkertijd met de renovatie van de brug en het terugbrengen van de bovenbouw gaan werkzaamheden uitgevoerd worden aan het wegvak tussen de brug en de Ringvaartzijde.

Om belangstellenden te informeren over de werkzaamheden wordt op dinsdag 5 november een inloopbijeenkomst gehouden van 20.00 tot 21.00 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat.

Omdat het project nog in voorbereiding is, kan de exacte startdatum nog niet bekend gemaakt worden. De planning is de voorbereidingen eind 2019 afronden en in het eerste kwartaal van 2020 beginnen aan de werkzaamheden. Uiteraard is dit afhankelijk van de weers-omstandigheden.

Voor vragen of opmerkingen kan tot 12 november contact opgenomen worden met de gemeente via mail (pena@amstelveen.nl) of door een bericht te sturen (antwoordnummer 28, 1420 VK Aalsmeer).