Inloop over busbaan en Burg. Kasteleinweg

Aalsmeer – Op dinsdag 11 december organiseert de provincie Noord-Holland, in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn, een inloopbijeenkomst over het project HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid. U bent van harte welkom.

De aanbesteding voor de aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de reconstructie van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer is inmiddels gestart.

De medewerkers praten inwoners graag bij over de laatste stand van zaken, laten zien hoe de nieuwe weg er straks uit gaat zien en geven meer informatie over het verdere proces en de planning. Uiteraard is voldoende tijd en ruimte voor het beantwoorden van al uw vragen. De bijeenkomst op 11 december is van 19.00 tot 20.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis, op kamer 020.

Meer informatie over het project is te vinden op de website www.hovasz.nl.