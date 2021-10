Inleveractie ‘Van je wapens af zonder straf’

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer doet mee aan de landelijke wapeninleveractie ‘Van je wapen af zonder straf’. Van maandag 11 tot en met zondag 17 oktober kan iedereen zonder straf een wapen inleveren bij het politiebureau in Uithoorn. Je blijft anoniem en wordt niet gestraft voor wapenbezit. Daarmee wil de gemeente bijdragen aan het veiliger maken van Aalsmeer. Messen en andere (steek)wapens kunnen ingeleverd worden bij het politiebureau aan de Laan van Meerwijk 6 in Uithoorn tussen 09.00 en 21.00 uur. Voor het inleveren van een vuurwapen dient wel een afspraak gemaakt te worden met de politie. Daarvoor bel je met 0900-8844. Agenten in burgerkleding halen het wapen dan op. Bij het inleveren van een vuurwapen moet men zich wel legitimeren. Als het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf, kan dit gevolgen hebben.

Inzicht in de gevolgen

Wapenbezit neemt de laatste jaren vooral onder jongeren en jongvolwassenen toe. Ze denken dat het stoer is om een wapen te dragen. Of dat ze een wapen nodig hebben om zich te verdedigen. Uit onderzoek blijkt dat ruzies vaker uit de hand lopen als jongeren wapens op zak hebben. Burgemeester Gido Oude Kotte vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. “Vaak staan jongeren er niet bij stil, maar steekincidenten veroorzaken alleen maar slachtoffers. Want ook de dader krijgt te maken met grote gevolgen, omdat hij of zij een strafblad krijgt. Het is belangrijk dat jongeren weten wat het dragen van wapens met hun leven kan doen. Daarom doet Aalsmeer aan deze landelijke actie mee. Het mag niet normaal zijn om een mes te dragen.”

Gesprek aangaan

Naast de landelijke publiciteitscampagne voor de wapeninleveractie organiseren gemeente en politie deze maand activiteiten waarbij zij de risico’s van wapenbezit met jongeren bespreken. Ook scholen en het jongerenwerk besteden aandacht aan de inleveractie. Verder is de campagne bedoeld om ouders bewust te maken, zodat die het gesprek met hun kind over wapenbezit kunnen aangaan. “We begrijpen dat het starten van zo’n gesprek best lastig kan zijn”, zegt burgemeester Oude Kotte. “Er blijken verschillende redenen te zijn voor jongeren om een wapen bij zich te dragen. Een gesprek over wat veiligheid is en hoe dat voelt, kan al een opstapje zijn naar de vraag of jouw kind een wapen draagt.” Handvatten voor een dergelijk gesprek zijn te vinden op: www.het ccv.nl (wapens en jongeren).