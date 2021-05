Ingezonden: Fietsen op de Stommeerweg

Men schrijft ons…

Aalsmeer – “Via deze weg wil ik de aandacht vragen van sommige automobilisten die gebruik maken van de Stommeerweg. Helaas voor u heeft u te maken met fietsers op deze weg en maar al te vaak merk ik dat er vaak zeer gevaarlijk wordt gereden. Denk hierbij aan snelheden die ver boven het maximale zitten. Dit gebeurt vooral ’s morgens als er nog niet zoveel verkeer is. Ook dan rijden er fietsers die deze snelheden niet kunnen inschatten. Er zijn ook krantenbezorgers op dit vroege tijdstip bezig.

Overdag is het ook een drama. Diverse fietsers, ikzelf iclusief, zijn genoodzaakt de witte onderbroken streep op te zoeken tijdens het fietsen. Dit is met een goede reden. Wij maken ook gebruik van de weg en willen graag ook ongeschonden thuis of het werk aankomen. Als wij aan de kant gaan fietsen, worden we vaak op een zeer gevaarlijke manier ingehaald waardoor we ook nog in de kant worden gedrukt. En waarvoor? Om vaak weer aan te sluiten achter je voorganger die wel rekening houdt met fietsers.

Daarom geachte automobilist, fietsen wij tegen de streep en moet je gewoon even achter ons blijven hangen als er een auto uit de tegenovergestelde richting aankomt. Er staan bovendien ook gele borden met de tekst: niet inhalen bij tegenliggers.”

Johan