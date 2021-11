Informatieavond energie besparen voor huurders

Aalsmeer – Er zijn veel manieren om energie te besparen. Maar wat kan en mag een huurder wel en niet doen? En hoe kan hij of zij het makkelijkst energie en dus geld besparen? Om antwoord te geven op die vragen organiseren de gemeente Aalsmeer en het Regionaal Energieloket op dinsdag 30 november een informatieavond voor huurders.

Wethouder Duurzaamheid Wilma Alink: “Nu de energieprijzen stijgen, wordt het ook voor huurders steeds belangrijker om goed te letten op hun energieverbruik. Het mes snijdt aan twee kanten. Niet alleen help je het milieu door energie te besparen, het kan ook aanzienlijk schelen in de energierekening. Het Regionaal Energieloket is er voor al onze inwoners en helpt ook de huurders graag op weg. Daarom organiseren we speciaal voor hen deze informatieavond.”

Mogelijkheden voor huurders

Op 30 november om 19.30 uur begint de online informatieavond. Tijdens een live presentatie via internet leggen medewerkers van het Regionaal Energieloket uit hoe u als huurder energie kunt besparen. Natuurlijk krijgt u daarbij de mogelijkheid om vragen te stellen. De volgende thema’s staan op het programma:

Nederland Aardgasvrij: wat betekent dat voor een huurder? Besparen op gas Besparen op elektriciteit Ventilatie en gezondheid

Aanmelden voor de informatieavond kan via de website van het Regionaal Energieloket: https://regionaalenergieloket.nl/aalsmeer/indebuurt/projecten/informatieavond-voor-huurders-aalsmeer-2021. Kunt u niet op 30 november? Meld u dan ook aan. U ontvangt dan na afloop een e-mail om de presentatie terug te kijken.

Cadeaubon

Om huurders extra te helpen om energie te besparen, stelt de gemeente 1275 gratis cadeaubonnen van 80 euro beschikbaar. Deze bonnen kunnen worden besteed aan kleine energiebesparende maatregelen. Huurders hebben bericht ontvangen dat zij deze bon kunnen aanvragen zolang de voorraad strekt. Voor mensen met een Aalsmeerpas is een bon gereserveerd. Aanvragen kan via de website van het Regionaal Energieloket: https://regionaalenergieloket.nl/aalsmeer.