Info over wat te doen bij noodsituaties

Aalsmeer – Weet u wat u kunt doen in noodsituaties, zoals langdurige stroomuitval, brand, inbraak en evacuatie? Het Odensehuis organiseert in samenwerking met het Rode Kruis en de Brandweer een informatiebijeenkomst over risico’s in en om het huis voor ouderen.

De meeste mensen staan er niet dagelijks bij stil en dat hoeft ook niet, maar iedereen kan wel te maken krijgen met allerlei noodsituaties. Met stroomuitval bijvoorbeeld. De cv-ketel gaat uit, er is geen licht en ook geen radio en televisie. Wat kunt u doen wanneer dit langer dan een paar uur duurt?

Wat doet u als er brand uitbreekt in uw woning? Wat moet u meenemen wanneer de politie u zegt uw huis te verlaten bij een overtrekkende gifwolk? Wat te doen als u alleen thuis bent en komt te vallen en niet meer op kunt staan, hoe schakelt u dan hulp in?

Het is goed om met elkaar na te denken over noodsituaties waar ouderen in terecht kunnen komen, maar het is vooral fijn om tips en handleidingen te krijgen. Zo weet u wat u kunt doen als u onverhoopt in een noodsituatie terecht komt. Tijdens deze bijeenkomst zal de brandweer een demonstratie geven wat te doen als de vlam in de pan slaat! Het Rode Kruis, de Brandweer en de medewerkers van het Odensehuis nodigen ouderen uit voor deze informatiebijeenkomst op donderdag 19 april van 14.00 tot 15.45 uur in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk 18 april via email: emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl of telefonisch via 06-22468574. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.