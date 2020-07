Info over donorregister in de bibliotheek

Aalsmeer – Op 1 juli is de nieuwe donorwet ingegaan. Dit betekent dat iedereen in Nederland vanaf 18 jaar in het nieuwe Donorregister staat. Wil je hier meer over weten? Wil je hulp bij het registreren?

In de bibliotheek helpen medewerkers je verder. In de bibliotheek vind je alle informatie die je nodig hebt voor het invullen van het formulier. Je kunt ook eerst oefenen met invullen. Onder begeleiding van een bibliotheekmedewerker oefen je met het invullen van het online formulier en kan je vragen stellen over de nieuwe donorwet.

De bijeenkomst is op dinsdag 4 augustus van 11.00 tot 12.30 uur in bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat. Kijk voor meer informatie over de donorwet en over de oefenochtend (vooraf aanmelden) op www.debibliotheekamstelland.nl/donor of neem contact op via 020-6414126.