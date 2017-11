Inbraken in negen Mercedes busjes

Aalsmeer – In de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 oktober zijn inbraken gepleegd in liefst negen bestelbusjes, allen van het merk Mercedes.

De inbraken hebben plaatsgevonden in en de omgeving van de Mendelstraat en de dieven hadden het voorzien op de boordcomputers in de bestelwagens.

Enkele omwonenden hebben tussen half twee en twee uur in de nacht een autoalarm af horen gaan, maar er zijn geen daders gezien.

Misschien zijn er inwoners in en rond de Mendelstraat die onbekende personen hebben gezien, die mogelijk iets met de inbraken te maken hebben. Wellicht is zelfs een inbraak gezien. De politie hoort het graag via 0900-8844.