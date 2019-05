Inbraken in Uithoorn

Uithoorn – Op woensdag 24 april is tussen kwart over één en half vier ’s nachts ingebroken in een woning aan de Prins Bernardlaan. De bewoners lagen te slapen, terwijl dieven zich via een raam aan de voorzijde toegang hebben verschaft. Het huis is geheel doorzocht. Er zijn kasten en lades overhoop gehaald. Een van de bewoners werd rond half vier wakker en zag in de badkamer een creditcard liggen. Er ging direct een belletje rinkelen en er is gelijk actie ondernomen, maar de inbrekers hadden zich al uit de voeten gemaakt. Ontvreemd zijn sieraden en contant geld.

Mac-books uit school weg

Uithoorn – Tussen vrijdag 26 en zondag 28 april is ingebroken een school aan de Den Uillaan. Om binnen te komen hebben de dieven een ruit ingegooid. Uit een ruimte zijn liefst acht Mac-books gestolen. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. De inbraak heeft tussen vrijdagmiddag 12.00 uur en zondagavond 22.00 uur plaatsgevonden.