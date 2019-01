Inbraak in winkel in de Zijdstraat

Aalsmeer – In de avond of nacht van maandag 14 op dinsdag 15 januari is ingebroken in een winkel in de Zijdstraat. De dieven wisten binnen te komen via de voordeur. Het glas van de deur is eruit gesneden en vervolgens eruit getild. Eenmaal binnen werd koers gezet naar het kantoor. Hier zijn diverse kasten en lades open gemaakt.

Vooralsnog is niet bekend wat en of er iets gestolen is. Het onderzoek door de politie is in volle gang. De inbraak heeft tussen zes uur maandagavond en zeven uur dinsdagmorgen plaatsgevonden.

Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.