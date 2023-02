In Memoriam: Jaap Jongkind, medeoprichter ATC Bloemenlust

Aalsmeer – Volgens de overlevering begonnen Jaap Jongkind en de broers Daan en Ab Offerman met tafeltennissen op een zelf gemaakte tafeltennistafel van boardplaat en een paar schragen in de oppotschuur van huize Encora aan de Uiterweg in 1948. Eind 1948 togen Jaap, Daan en Ab met een bakfiets met daarop hun geïmproviseerde tafeltennistafel en een stormlantaarn vanaf de Uiterweg naar ‘De Puist’, een zijzaal in veiling Bloemenlust aan de Oosteinderweg, om daar hun sport in het echt te gaan beoefenen. Op 9 februari 1949 werd de Aalsmeerse Tafeltennis Club Bloemenlust officieel opgericht met een tiental leden. Met het overlijden van Jaap Jongkind was de laatste der Mohikanen, ofwel de laatste uit de vooroorlogse Aalsmeerse generatie van oprichters en spelers van het eerste uur van tafeltennisvereniging Bloemenlust verdwenen.

‘Duizendpoot’

Jaap was naast zijn bestuursfunctie als penningmeester ook actief als jeugdtrainer/-begeleider, toernooileider en enthousiast speler en was toendertijd volgens de kranten- en clubverslagen dan ook de ‘duizendpoot’ van de club. De bestuursfunctie als penningmeester heeft hij zo’n 28 jaar vervuld. Naast al deze bestuurlijke en andere clubwerkzaamheden was het competitiespelen uiteraard ook een belangrijke bezigheid. In de beginperiode van de club speelde hij in het eerste team samen met de broers Daan en Ab. De oudere spelers of oud-leden herinneren zich later nog wel de fanatieke competitiewedstrijden van het onafscheidelijke trio Peggy Alexander, Herman Verbeek en Jaap. Eerst nog in de gymzaal van de school in de Rozenstraat en later in sporthal De Bloemhof.

Ark ‘Petra’

Persoonlijk ben ik als beginnend bestuurslid best wel vaak bij Jaap geweest. Je moest dan op de Oosteinderweg bij een voormalige kwekerij de werf op en daar lag dan best wel idyllisch verscholen in het groen en aan een verzakt betonnen kwekerspaadjes ark ‘Petra’ met daarnaast een botenhuis met een Verhoefbootje. Ik mocht dan oude plakboeken ophalen met daarin krantenverslagen en foto’s. Ook mocht ik de oude kasboeken en ledenadministratie ophalen. Een genot om al deze oude relikwieën door te nemen. Deze gegevens kwamen van pas om de jubileumtoernooien te organiseren en de 40 en 50 jarige jubileumfeesten groots te vieren. We hebben zo toch echt heel veel oud-leden weten te bereiken. En als we er dan niet uitkwamen, dan ging je weer op bezoek bij ome Jaap. Ik ben zo ook nog diverse keren bij hem geweest, nog steeds in de oude vertrouwde ark ‘Petra’, maar inmiddels wel verplaatst naar de Uiterweg, vlakbij de kwekerij waar het allemaal begon. De cirkel was weer rond. Zelfs een oude tafeltennistafel van de club verhuisde naar de naastgelegen botenloods.

Erelid

Jaap Jongkind zal, naast Daan en Ab Offerman, voor altijd onvergetelijk en onlosmakelijk verbonden blijven aan de Aalsmeerse tafeltennisclub en zijn lange geschiedenis die inmiddels alweer 74 jaar beslaat. Jaap werd in het jubileumjaar 1989 bij het 40 jarig jubileum dan ook terecht gehuldigd als erelid van Bloemenlust, net zoals Ab en Daan Offerman. Daan werd zelfs gehuldigd als erevoorzitter. En dankzij de films van Daan Offerman, al dan niet via Stichting Oud Aalsmeer en foto’s op de clubwebsite, is deze geschiedenis inmiddels voor eeuwig (?) vastgelegd.

Bart Spaargaren, voorzitter A.T.C. Bloemenlust