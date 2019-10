In memoriam Bart Smit

Op vrijdag 4 oktober j.l. is Bart Smit (43) na een kort ziekbed overleden. Een warm mens met een gouden karakter. Hij was de man die velen graag als vriend zouden willen hebben: trouw, erg attent. Hij stond altijd voor iedereen klaar. Hij was gezellig. Een man die positief in het leven stond.

Bart was bijna 40 jaar lid van hockeyclub Qui Vive en behoorde tot de clubiconen. Hij was de personificatie van wat Qui Vive wil zijn: een familievereniging waarin met passie prestatiehockey kan worden gespeeld, veel ruimte is voor de breedtesport en waar het enorm gezellig is. Zelf was hij ook een enorme familieman. Altijd vol trots pratend over zijn vrouw en zijn kinderen en zeer nauw bij hun hockeyen betrokken als team-begeleider, trainer en scheidsrechter.

Bij Qui Vive heeft hij jarenlang op het hoogste niveau met succes gespeeld. De laatste jaren van zijn hockey carrière speelde hij in veteranen A. Met zijn bevlogenheid voor de hockeysport was Bart daarna vele jaren als teammanager betrokken bij heren 1 en de stuwende kracht achter het succes van dit team. Alom gerespecteerd om zijn hockeykennis maar ook om de wijze waarop hij niet alleen het team maar ook de individuele spelers begeleidde. Hij ging met een positieve insteek uit van de mogelijkheden, was een verbinder en bij conflicten lukte het hem steeds om een goede consensus te vinden. Op Bart kon altijd een beroep worden gedaan. Hij liet nooit iemand in de steek. Ook als bestuurder voor prestatiehockey en commissielid van accommodatie en clubhuis heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor de club waarbij in alle situaties de mens centraal stond. Vaak vanuit een bescheiden rol maar prominent als het nodig was.