In januari herstel schade aan Aardbeienbrug

Aalsmeer – In november zijn er ‘s nachts door aannemer van Steenwijk werkzaamheden uitgevoerd aan de Aardbeienbrug. Bij deze werkzaamheden is materiele schade opgetreden. De planning is dat in de avond van 20 januari 2021 de gehele bovenbouw wordt gedemonteerd en afgevoerd om gerepareerd te worden. Na de beschadiging van de brug is er samen met de verzekeringmaatschappij onderzoek gedaan hoe en of de schade gerepareerd kan worden. Er is besloten om in de werkplaats van de aannemer de balans gedeeltelijk te vernieuwen. Ook wordt daar gelijk de aanrijdschade aan de hamei gerepareerd.

Het demonteren gebeurt met een kraan op een ponton in de Aardbeiensloot. Om de hinder voor de bewoners zo min mogelijk te houden worden de werkzaamheden uitgevoerd tussen 21.00 en 24.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden is de brug alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De aannemer heeft weer een pendelbus beschikbaar. Nood- en hulpdiensten kunnen in geval van een calamiteit er wel langs.

Hout voor dergelijke grote balken liggen vaak niet op voorraad. De aannemer streeft er naar de gedeeltelijk vernieuwde en gerepareerde bovenbouw vóór eind maart 2021 terug te plaatsen. Ook dit gaat weer gepaard met een nachtelijke afsluiting. Voor vragen kunnen bewoners terecht bij: de projectleiders Albert Mahangi 06–57440105 of Ton Rohde 06–57137455.