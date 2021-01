In Aalsmeer vrij rustige jaarwisseling

Aalsmeer – De jaarwisseling in de regio Amsterdam Amstelland is beheersbaar verlopen, zo bericht de Veiligheidsregio. Er zijn minder aanhoudingen verricht door de politie dan in voorgaande jaren. De brandweer en de ambulancediensten hoeften ook minder vaak uit te rukken voor spoedeisende ritten. Verder zijn de hulpdiensten dit jaar minder gehinderd in hun werkzaamheden en zijn er geen gewonden bij de hulpverleners gevallen. Op meerdere plaatsen was er sprake van het afsteken van (zwaar) vuurwerk.

Vanwege het vuurwerkverbod waren extra agenten en boa’s op straat. Bij enkele ordeverstoringen is opgetreden. In Uithoorn is de Mobiele Eenheid ingezet. Een groep jongeren zorgde voor onrust. De zware ongeregeldheden van vorig jaar hebben zich niet herhaald. Na de inzet van de ME was de orde snel hersteld.

De brandweer heeft in de hele regio Amsterdam Amstelland veel containerbranden geblust tijdens de nieuwjaarsnacht. De brandweer van Aalsmeer werd even voor twaalf uur gealarmeerd voor een buitenbrand aan het Kompasplein in Kudelstaart. Ter plaatse werd een hoopje vuurwerkafval aangetroffen. Het vuurtje was snel geblust. Rond half twee ’s nachts werd de brandweer opnieuw opgeroepen om naar een buitenbrand te gaan, dit maal in de Ophelialaan. De jeugd bleek afval en enkele kerstbomen verzameld te hebben en dit in de brand gestoken te hebben. De brandweer is het vuurtje te lijf gegaan met een hogedruk straal.

De brandweer van Aalsmeer stond met de jaarwisseling met 24 kanjers stand-by voor de brandveiligheid van inwoners. Er wordt in Aalsmeer buiten enkele brandjes, wat vernielingen en zowel overdag als na twaalf uur veel vuurwerkoverlast, teruggekeken op een vrij rustige jaarwisseling.

