Imposante foto’s van Irina Dzuhl in het Raadhuis

Aalsmeer – Vrijdag 17 maart waren de stoelen voor de bezoekers al klaar gezet in de Burgerzaal van het Raadhuis. Op het podium stond een prachtige vleugel.

De hoofdpersoon – fotografe Irina Dzuhl afkomstig uit Oekraïne – liet even op zich wachten. Maar haar binnenkomst en verschijning was overigens net zo imposant als haar foto’s zijn. Wat een majestueuze vrouw!

Mooie sfeer in Burgerzaal

Wanneer wethouder Willem Kikkert (met o.a. Kunst en Cultuur in zijn portefeuille) kan waarmaken van datgene luid en duidelijk klonk in zijn korte verrassende openingswoord, dan gaat het helemaal goed komen met het Kunst en Cultuurklimaat. Dat is dan weer te danken aan een nu nog anonieme adviseur die de wethouder ervan wist te overtuigen dat de Burgerzaal veel meer een ruimte moet worden waar de burgers zich thuis voelen, waar muziek gemaakt kan worden en naar kunst gekeken. ‘Dat idee spreekt mij aan. Ook architect Berghoef – verantwoordelijk voor de bouw van het Raadhuis en de aankleding van de Burgerzaal had dit duidelijk voor ogen, hij bouwde een prettige ruimte voor de hele samenleving.’ Met deze tentoonstelling wordt een wens ingewilligd. Er hangt een mooie sfeer in de Burgerzaal.

Dat en hoe de wethouder onder de indruk was van de foto’s werd als volgt raak geformuleerd ; ‘Het is de grootsheid van de natuur die Irina toont en tevens de nietigheid van de mens. Toch is het de mens die voor de natuur moet zorgen. Wij mensen hebben dat vermogen in handen. Laten wij ons vooral daarvan bewust blijven. Door ons gedrag kunnen wij er voor zorgen dat generaties na ons deze natuurschoonheid kunnen blijven bewonderen.’

Korte rondleiding

De fotografe leidde de aanwezigen rond. Enige uitleg was nauwelijks nodig is want deze foto’s spreken voor zichzelf. De ziel van de herfst is de ziel van Irina, als kind was zij al onder de indruk van de geheimzinnigheid die bomen uitstralen. Het mos in combinatie met de groene jurk is wonderschoon. De foto’s – te zien het Raadhuis – zijn gemaakt in Brazilië en Noorwegen. Nu zij in Aalsmeer woont heeft zij ook een fraai Nederlands tafereel gefotografeerd, haar eigen handschrift is duidelijk zichtbaar.

Passend concert

Geluk kun je lang niet altijd afdwingen. Dat beseft ook het gemeentebestuur maar toch troffen zij de juiste man op de juiste tijd en de juiste plaats waardoor de gemeente nu een prachtige vleugel rijker is. Voor pianiste Wilma Broere moet het heerlijk zijn geweest dat zij als eerste het instrument mocht bespelen. Zij had voor een mooi muzikaal programma gekozen, prachtig afgestemd op het thema van deze middag; de sprookjesachtige maar ook magische natuur.

De tentoonstelling is gedurende de openingstijden van het Raadhuis gratis te bezichtigen.

Janna van Zon