Aalsmeer – Op maandag 17 juni gaf Burgemeester Gido Oude Kotte samen met kinderburgemeester Hannah Fokkema de aftrap van het schoolvoetbaltoernooi 2019. Dit gebeurde op het hoofdveld van FC Aalsmeer. De ondertekening van het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) contract, voor het verlengen van de succesvolle samenwerking, ging hieraan vooraf.

Gezonde leefstijl

Basisschoolleerlingen en hun ouders uit Aalsmeer en Kudelstaart waren in grote getalen aanwezig. Een mooi moment om het belang van bewegen, waterdrinken en voldoende groente en fruit eten nog eens extra te benadrukken. En gezonde leefstijl wordt in Aalsmeer ondersteund vanuit de JOGG aanpak: drink water, eet groente en fruit, beweeg veel en voel je beter! Ook kinderburgmeester Hannah Fokkema kiest voor gezond. Zij zegt: ”ik wil scoren dus ik eet fruit en drink water!”

Albert Heijn en Levarht ondersteunen de JOGG aanpak. Deze lokale ondernemers werken vanuit de JOGG aanpak samen met de gemeente en Team Sportservice om kinderen in Aalsmeer een gezonde keuze te bieden. Bij evenementen voor kinderen en jongeren in Aalsmeer die een gezonde leefstijl bevorderen ondersteunen zij deze activiteiten met gezonde groente en fruit snacks. Denk hierbij aan schoolsporttoernooien, sportdagen op school en kinderopvang en de avondvierdaagse.

De bij JOGG betrokken wethouders Robbert-Jan van Duijn (jeugd) en Wilma Alink (zorg en gezondheid) zijn erg blij met de inzet van de beide lokale ondernemers. Mede namens hen ondertekende burgemeester Gido Oude Kotte de verlenging van de samenwerking. De gemeente is ook blij dat de JOGG-samenwerking zo succesvol is dat het nu verlengd wordt. Samen er voor zorgen dat een gezonde keus normaal is in Aalsmeer.