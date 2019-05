‘Ik Toon’ maand: Werk van Martin Smit

Aalsmeer – De ‘Ik Toon’ maand is een initiatief van KCA en Cultuurpunt. De maand is bedoeld om amateurkunstenaars en -musici een podium te bieden. Naast de uitvoeringen en optredens is er van eind mei tot en met eind juni in De Oude Veiling een gevarieerde tentoonstelling te bekijken. Ook dit jaar werken Aalsmeerse ondernemers in het centrum spontaan mee. In de etalages worden één of meerdere kunstwerken tentoongesteld.

De Nieuwe Meerbode belicht vooraf aan de ‘Ik Toon’ maand een aantal deelnemende kunstenaars en hun werk. Deze week is dat Martin Smit.

In de eenvoud zit de moeilijkheid

Dit jaar veel nieuwe gezichten die het er op wagen om hun creaties aan een groter publiek te tonen. Het is mooi dat die handreiking wordt gedaan! Veel amateurs stappen nu over een drempel die zij waarschijnlijk anders niet hadden durven nemen. Het is zeker spannend om je werk aan andere te laten zien, dat telt ook voor Martin Smit. “Ja, ik vind het best spannend, ben heel benieuwd wat de mensen er van vinden. Tenslotte geef je toch iets van je zelf bloot.” Als kind heeft Martin altijd al getekend, later werden het – vanwege zijn vak – meer technische tuinontwerp tekeningen.

Door verkoop van het bedrijf, kwam er meer tijd voor hobby’s. “Ik ben mij toen gaan verdiepen in de schilderkunst. Een groot schilder die mij inspireert is de Italiaanse kunstenaar Amedeo Modigliani (1894 -1920). De abstracte elementen in zijn figuratie zorgen voor een absurditeit die heel treffend met een paar penseelstreken wordt weergegeven. Ook van Vincent Gogh (1853 – 1890) spreekt mij aan. Het lijkt allemaal zo simpel maar nu ik zelf schilder kom ik er achter hoe bijzonder het is wat deze kunstenaars hebben nagelaten.” Twee kunstenaars die tijdens hun leven in grote armoede leefde, op jonge leeftijd zijn gestorven, maar na hun dood wereldberoemd werden.

Goed gevoel

Vier jaar geleden is Martin Smit naar de kunstacademie De Wildt op schilderles gegaan waar hij les kreeg van Joke Olm-Koenen, een bekende fijnschilderes. “Ik schilder naar een voorbeeld; eerst in potlood en dan daarna bouw ik het schilderij met olieverf laag over laag op. Meestal gebruik ik paneel een enkel keer werk ik op doek.” Iedere amateurschilder mocht twee werken inleveren (één voor de tentoonstelling in De Oude Veiling en de ander voor in de etalage).

Eén schilderij van Martin Smit is gebaseerd op de dans voorstelling; Introdans van de choreograaf Hans van Manen. “Ik heb dit werk gemaakt voor mijn dochter die op jonge leeftijd veel gedanst heeft.” Het tweede ingeleverde schilderij heeft als titel: Koe op stal. “Dit beeld sprak mij zo aan vanwege de eenvoud en toch is het veelzeggend. Ik hoop nog heel lang te kunnen blijven schilderen. Het is zo een goed gevoel als er onder je handen iets tot leven komt.” Tijdens het schilderen staat er lekkere muziek op een hoog volume. “Ik heb een kamer voor mij alleen waar ik luister naar popmuziek van Coldplay tot Nick Drake en van Emma Shaplin tot Pink Floyd. Klinkt goed hoor!”

Janna van Zon