IJsclub De Blauwe Beugel in Inzell

Rijsenhout – Afgelopen herfstvakantie is ijsclub de Blauwe Beugel uit Rijsenhout met een 32 ijsclubleden afgereisd naar het Zuidduitse plaatsje Inzell. Hier in het schaatsmekka, vlakbij de Oostenrijkse grens, is er de gehele week geschaatst, gefietst en gewandeld in de mooie natuur. Tevens zijn er in de avonden fanatiek spelletjes gedaan, waaronder het bordspel Keezen.

Op de woensdag en donderdagavond waren er wedstrijden voor de pupilen en junioren welke allen hun persoonlijke record verbeterd hebben.

90-Jarig jubileum

Dit was voor de leden van ijsclub de Blauwe Beugel het 14e jaar achter elkaar dat deze trainings-vakantie georganiseerd werd, en volgend jaar, als de ijsclub haar 90 jarig bestaan viert zal hier een extra jubileumfeestje van gemaakt worden.

Al met al kijken de schaatsers terug op een mooie week en het bestuur hoopt dat zij hier veel progressie opgedaan hebben voor het komende seizoen.