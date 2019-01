IJsbaan Kudelstaart definitief dicht!

Kudelstaart – De beslissing van de rayonhoofden zaterdagavond 19 januari om te proberen de de skeelerbaan aan de Wim Kandreef weer om te toveren tot schaatsbaan, heeft bijzonder goed uitgepakt. Al op maandag konden de eerste rondjes geschaatst worden en de hele week, tot en met vandaag (vrijdag 24 januari) was het iedere ochtend behoorlijk druk op de ijsbaan. Er was zelfs de laatste dagen muziek en de koek-en-zopie tent was open. De baan kon slechts alleen ’s morgens open, omdat de kwaliteit van het ijs door intenstief gebruik snel verslechterde. De baan sluiten en prepareren bood garantie voor meerdere dagen schaatsplezier.

Schaatsplezier Antoniusschool

Vrijdag in de ochtend hebben zo’n 200 leerlingen van de Antoniusschool zich heerlijk vermaakt op de schaatsbaan, maar rond half een in de middag brak toch echt het laatste uurtje van de ijsweek aan. De temperatuur is stijgende en doet het ijs smelten. Schaatstrainingsgroep VZOD kondigde aan dat bezoekers de baan op mochten met een slee en hiermee werd duidelijk dat er beslist was om geen actie meer te gaan ondernemen om de ijsbaan weer schaatsklaar te maken voor de volgende dag. Onmogelijk ook bij een temperatuur boven de nul graden.

Geen (vries)kou meer

“De baan is gesloten”, meldt stg VZOD op twitter. “We duimen voor nog meer mooie ijsweken deze winters.” Als het weer (flink) gaat vriezen, gaan de ijsmaakmannen en -vrouwen zeker weer een poging wagen om te kunnen trakteren op de ‘coolste’ ijsbaan. De komende nachten kunnen de ijsmeesters en rayonhoofden in ieder geval in bed blijven en uitrusten van deze intensieve week. Er is voorlopig geen (vries)kou voorspeld. Namens heel veel schaatsliefhebbers: Bedankt voor jullie inzet!

Foto: www.kicksfotos.nl