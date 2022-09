Iepenziekte in Aalsmeer, noodkap bij het Fort

Aalsmeer – Door de aanhoudende droogte zijn er dit jaar meer gevallen van iepenziekte. Ook in Aalsmeer. Om de verspreiding van deze ziekte naar gezonde bomen te voorkomen, is het belangrijk dat zieke bomen zo snel mogelijk worden verwijderd, zogeheten noodkap.

Iepenziekte is een schimmelinfectie waardoor een boom (binnen 14 dagen) afsterft. Doordat de boom bij het binnendringen van de schimmel direct zijn houtvaten ter hoogte van de infectie afsluit, krijgt dit deel van de boom geen vocht en voeding meer. De iepenziekte verspreidt zich gemakkelijk van aangetaste bomen naar gezonde bomen. Dat gebeurt door wortelcontact van de bomen en iepenspintkevers die de schimmel dragen.

Bestrijding

Waar en wanneer de iepen verwijderd worden beoordeelt de boombeheerder. Hierbij wordt gekeken of het ook nodig is een naastgelegen boom te verwijderen zodat wortelcontact niet voor verdere verspreiding van de schimmel zorgt en daarmee verdere besmetting wordt voorkomen.

Noodkap bij het Fort Kudelstaart

Om verspreiding van de iepenziekte te voorkomen wordt op maandag 5 september a.s. een klein aantal zieke iepen op het forteiland Kudelstaart verwijderd. Op de pagina Boombeheer op de website van Aalsmeer leest u meer over het beheer van bomen in Aalsmeer.