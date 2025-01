Ideeën uit de buurt voor vernieuwing skatepark en omgeving

Uithoorn – Het skatepark in Meerwijk krijgt een metamorfose. De buurtbewoners gaan samen met Jantje Beton, IVN Natuureducatie, JOGG en de gemeente Uithoorn aan de slag om het plein groener en levendiger te maken. Er zijn al meer dan 20 mooie, groene voorbeelden in Nederland. Deze plekken heten Gezonde Buurten, voor en door bewoners gecreëerd, waar zij elkaar kunnen ontmoeten en waar kinderen uitdagend kunnen spelen.

Wat wil de buurt?

De start van het project is al op 25 januari. Jantje Beton, IVN Natuureducatie, JOGG en de gemeente Uithoorn gaan dan ideeën ophalen in de buurt. “Onze ervaring is dat het project alleen kan slagen als je goed luistert naar de bewoners. Dus organiseren we een buurtbijeenkomst op 25 januari in met koek en zopie,” vertelt projectleider Erik Valkenburg . “We willen graag van bewoners horen wat er goed is aan de buurt en waar ze graag dingen anders zouden zien. In februari gaan we met een groep kinderen op buurtsafari. Dan horen we of er genoeg te spelen valt in de buurt. Verder krijgt iedereen in de buurt een uitnodiging in de brievenbus om mee te denken over een levendig plein”.

Ontwerpbijeenkomst

De volgende stap is een ontwerpbijeenkomst in april op de skatebaan. Kinderen en volwassenen kunnen dan zelf een ontwerp maken van hun droomplein. Met deze ideeën gaat een ontwerper aan de slag en we het ontwerpen en ideeën krijgt de buurt nog voor de zomer te zien.

Ontmoetingsplek

De skatebaan is wat verouderd en er liggen veel tegels. Als het plein straks klaar is, is het ook mooi als er regelmatig iets te doen is, zodat buurtbewoners elkaar ontmoeten op het plein. Maar voordat het zover is, hopen we vooral op heel veel ideeën uit de buurt, zodat we een plein kunnen ontwerpen dat echt bij de buurt past.”

Gezonde Buurten

Gezonde Buurten is een samenwerking tussen Jantje Beton, IVN Natuureducatie, JOGG, kinderen, volwassenen en de gemeente Uithoorn. Een Gezonde Buurt is een buurt waar kinderen creatief kunnen spelen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, waar groen te vinden is en waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen.

Op de hoogte blijven van het vernieuwingstraject van het skatepark en zijn omgeving? Kijk op www.uithoorndenktmee.nl/skatepark.