Hulp voor zwaan met tumor op zijn oog

Amstelveen – De hulpdiensten zijn maandagavond 2 augustus rond 21.30 uur naar een gewonde zwaan gegaan die in de sloot aan de Korianderlaan in Amstelveen zwom. Het dier ondervond veel hinder van een tumor op zijn oog.

De hulpdiensten hebben de zwaan met vangnetten gevangen. Dat bleek een lastig karwei, want de zwaan verschool zich in het riet. Uiteindelijk lukte het de hulpdiensten om het dier te vangen. De zwaan is meegenomen door een dierenambulance en wordt binnenkort geopereerd.

Fotograaf: VTF – Laurens Niezen