Hulp bij verfraaien tuin voor Flower Art Museum

Aalsmeer – Het Flower Art Museum is als gevolg van de coronaregels alweer ruim drie maanden gesloten. Een bittere pil voor het museum, maar het betekent niet dat alles stil ligt. Achter de schermen wordt gewerkt aan verschillende projecten, waaronder het opknappen en inrichten van de tuin.

De museumtuin bevindt zich op en rond het gebouw en ligt recht tegenover de watertoren en de Grote Poel. Het doel is om de tuin te laten groeien tot een volwaardig onderdeel van de museumbeleving. Vorig jaar is al de kleurrijke Wall of Flowers gerealiseerd en dit jaar is er van mei tot en met september een groot kunstproject te zien.

Vrijwilligers zijn hard bezig om de tuin te verfraaien en duurzaam in te richten. Het museum prijst zich gelukkig dat het hierbij medewerking krijgt van het Aalsmeerse bedrijf Van Vliet Containers, gevestigd aan de Rietwijkeroordweg. Van Vliet heeft een grote container geplaatst voor het groenafval en regelt ook het transport hiervan. Een uitkomst nu er veel snoei- en plantwerk wordt verricht.

Blauwe regen

In de tuin zijn onder meer perenbomen, kersenbomen en coniferen geplant die het museum gratis kon ophalen bij Stichting Meer Groen. Andere onderdelen zijn het laten begroeien van de pergola met ‘Blauwe regen’ van de Historische Tuin, de opzet van een wilgentunnel en het aanvullen van de beplanting in de daktuin. Eind januari werden al vier grote stekken geplaatst van de gekapte schietwilg die naast de watertoren stond. Hopelijk groeien hier mooie nieuwe bomen uit.

Het museum is nog op zoek naar sponsors die willen ondersteunen bij de verdere inrichting. De tuin is tijdens de openingstijden van het museum gratis toegankelijk. Met de nodige hulp wordt het een heuse parel aan de Poel. Voor vragen en info: www.flowerartmuseum.nl of bel 0297-364400.

Foto: Vrijwilligers Sjaak Koningen (links) en Roy Fransen bij de door Van Vliet gesponsorde container.