Huldiging handbal-kampioenen in gemeentehuis

Aalsmeer – De handbalkampioenen van Green Park Aalsmeer worden op donderdag 20 juni feestelijk gehuldigd in het gemeentehuis van Aalsmeer. Niet alleen Heren 1 wordt in het zonnetje gezet, ook de jongens van de A1 en de meiden van de C1 krijgen de kampioensbloemen. Heren 1 werd voor de elfde keer in de geschiedenis kampioen van Nederland en prolongeerde de titel van vorig seizoen.

“Onze helden”

Mike van der Laarse, trotse voorzitter van de handbalvereniging, zegt uit te kijken naar de huldiging. “Dit soort momenten zijn belangrijk voor onze helden. En zeker ook voor de jeugdelftallen die er allemaal van dromen net als de grote mannen juichend met de schaal in hun handen te mogen staan.” De drie schalen komen uiteraard mee naar het gemeentehuis om te worden getoond aan het publiek.

In het zonnetje

Wethouder sport Robbert-Jan van Duijn zal de handbalkampioenen huldigen en toespreken. “We zijn als gemeente heel erg blij met de successen van onze handbalvereniging. De landelijke uitstraling van de winst van Heren 1 is prachtig en aan de kampioenschappen van de jonge jongens en meiden kun je zien dat de toekomst er ook rooskleurig uitziet”, zegt Robbert-Jan. “Ze verdienen het allemaal om eens flink in het zonnetje te worden gezet.”

De huldiging in de burgerzaal van het gemeentehuis is op donderdag 20 juni om 19.30 uur, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering, en belangstellenden zijn van harte welkom.