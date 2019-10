Huldiging 25 jaar bondsscheidsrechter Erik Schootemeijer

Uithoorn – De in Uithoorn woonachtige handbalscheidsrechter Erik Schootemeijer floot al 25 jaar zijn wedstrijden.

Hij doet dat tegenwoordig al lange tijd op het hoogste niveau en heeft er nog altijd veel plezier in.

Erik handbalde vroeger bij Uithoorn handbal en later besloot hij om te gaan fluiten. Langzaam is hij

op de ladder gestegen en heeft het inmiddels geschopt tot ere- en eerstedivisie wedstrijden.

Het is niet altijd makkelijk om de wedstrijden in goede banen te leiden, maar met een strenge blik en

waar nodig een straf kan hij met zijn koppelmaat de wedstrijden goed aan.

Al enige tijd was bekend dat Erik al 25 jaar scheidsrechter is, maar er moest nog een moment gevonden

worden om hem in het zonnetje te zetten.

Dat gebeurde afgelopen zondag in de Scheg voor de wedstrijd van de Dames 1 van Legmeervogels, de club

waarvoor Erik inmiddels fluit. Uit handen van handbalvoorzitter Luuk Heijlman ontving Erik de gouden fluit.

We bedanken Erik voor zijn lange carriere als handbalscheidsrechter en hopen hem nog lang in de zalen te zien.