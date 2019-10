Huisbezoeken in kader brandpreventieweken

Aalsmeer – Burgemeester Gido Oude Kotte heeft afgelopen woensdag 2 oktober, samen met medewerkers van brandweer Amsterdam-Amstelland, een huisbezoek gebracht aan een bewoner van de Madame Curiestraat in Kudelstaart.

Het bezoek vond plaats in het kader van de brandpreventieweken in de maand oktober. Tijdens het huisbezoek is op vakkundige wijze uitgelegd hoe de bewoner maatregelen kan nemen om brand te voorkomen.

Door de burgemeester is een rookmelder aan het plafond gehangen. Bewoners van de gemeente Aalsmeer kunnen zich aanmelden voor een gratis huisbezoek over brandpreventie door te bellen met het servicebureau van de brandweer: 020-5556000.

Foto: Burgemeester Oude Korte ‘plumbert’ een rookmelder aan het plafond. Op de voorgrond brandweerman Theo de Kruijf (links) en de bewoner in Kudelstaart.