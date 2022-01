Aalsmeer – Sinds een paar dagen is het Hornmeerpark omgetoverd tot Kabouterbos. Tussen het lezen van vergaderstukken, vergaderingen en gesprekken met inwoners door had de fractie van Absoluut Aalsmeer zin in een ludieke actie. Leuk voor de kerstvakantie en het goede voornemen om vaker een ommetje te lopen. Zo werd er een verhaal geschreven met bijpassende kabouters. Iedere kabouter heeft een QR code welke leidt naar het hele verhaal.

Kabouters en letters

Wanneer je alle kabouters en de daarbij behorende letters hebt ontdekt en alles in de goede volgorde hebt geplaatst, dan ontstaat er een zinnetje. Deze kan je tot uiterlijk 31 januari inzenden naar info@absoluutaalsmeer.nl en dan ding je mee naar een leuke prijs.

Dieren en muziek

Ondertussen doen de kabouters hun best om weer dieren naar het bos te trekken. Er worden holletjes gegraven om de muisjes een woning te bieden en er worden gaatjes in de boomstammen gemaakt om eekhoorns te verleiden zich in het bos te vestigen. Er wordt dus hard gewerkt door de werkkabouters met zagen en bijlen. Maar ook met emmers om water te halen voor de plantjes, zodat ook de bijen weer terugkomen. Om er weer een vrolijk bos van te maken wordt er eveneens muziek gemaakt. Er zijn kabouters die fluit en trompet spelen, kabouters die trommelen en er is zelfs een kabouter die accordeon speelt.

Wanneer je nu door het Hornmeerpark loopt is het leuk om te zien dat er kinderen rond boomstammen rennen op zoek naar kabouters met vrolijke gezichtjes. Maar ook bij volwassenen toveren de kabouters een glimlach op het gezicht. De fractie van Absoluut Aalsmeer krijgt al veel leuke reacties, goede inzendingen en mooie foto’s toegestuurd.