Hornmeer: Samen aan de slag voor een warme wijk

Aalsmeer – Het energieproject: buurtbesparingsplan energie in de Hornmeer draait op volle toeren. De eerste mensen weten de adviseurs/coaches in de energie-corner te vinden bij de showcase voor advies in het buurthuis aan de Dreef 1. Dat kan op maandagen van 19.30 tot 21.30 uur en op zaterdagen van 15.00 tot 17.00 uur. Op zaterdagen rijden de energie-bus of energie-bakfiets door de wijk om aandacht te vragen voor het project.

Workshop samen met de gemeente

Een speciale avond is er op maandag 13 februari van 19.30 tot 21.00 uur. In een praktische workshop die gegeven wordt door een energieadviseur van SME (stichting milieu educatie) wordt verteld wat inwoners zelf kunt doen om energie te besparen in hun woning. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van radiatorfolie, radiatorventilatoren, tochtstrips. Deze avond wordt georganiseerd door het Buurthuis in samenwerking met de gemeente Aalsmeer en iedereen uit Aalsmeer is welkom om te komen. Zo kunnen alle inwoners ontdekken hoe zij hun energierekening kunnen verlagen. Vooraf aanmelden is vwel erplicht en kan door een mailtje te sturen naar buurthuisaalsmeer@gmail.com met uw naam en de vermelding ‘energie workshop’.

Bespaarbingo

Verder is er op zondag 18 maart een leuke Bespaarbingo. Kom naar deze spelavond met prijzen die ervoor zorgen dat uw energierekening krimpt. Bij elke winnende kaart zijn er producten te winnen die u helpen energiebesparing concreet handen en voeten te geven. De bespaarbingo op 18 maart is van 19.30 tot 21.30 uur in het Buurthuis Hornmeer. Aanmelden kan vanaf nu via bovengenoemd mailadres!