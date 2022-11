Hoogvliet Hornmeer tijdelijk dicht voor verbouwing

Aalsmeer – Van woensdag 23 november tot en met woensdag 14 december is de Hoogvliet supermarkt aan de Beethovenlaan gesloten vanwege een verbouwing. Tijdens de verbouwing wordt de Hoogvliet supermarkt gemoderniseerd en opgefrist. De supermarkt wordt anders en efficiënter ingedeeld. Daarnaast krijgt de winkel een nieuw kassaplein met zelfscankassa’s voor extra snel en efficiënt afrekenen. Uiteraard blijft de bemande kassa bestaan voor klanten die liever door een kassamedewerker geholpen willen worden. Omdat in het pand asbest is gebruikt, wordt een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om dit vakkundig en volgens de veiligheidsnormen te verwijderen.

Gratis pendelbus

Klanten, die geen vervoer hebben of slecht ter been zijn, kunnen toch hun boodschappen bij Hoogvliet kopen. Er rijdt namelijk tijdens de verbouwing op verschillende dagen een gratis pendelbus tussen de Hoogvliet supermarkten aan de Beethovenlaan en Aalsmeerderweg. De bus vertrekt iedere 30 minuten en rijdt tussen 10.00 en 17.00 uur op de maandagen 28 november, 5 december en 12 december, op de woensdagen 30 november en 7 december en op de vrijdagen 25 november, 2 december en 9 december.

Feestelijke heropening

De feestelijke heropening van de Hoogvliet aan de Beeethovenlaan vindt plaats op donderdag 15 december om 8.00 uur. De eerste 250 klanten ontvangen die dag een gratis chocoladecake en op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 december krijgt iedere klant bij aankoop vanaf 10 euro een gratis stevige boodschappentas.