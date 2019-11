Hoogvliegers gezocht voor Hoogvliegersdag

Amstelland – Stichting Hoogvliegers vliegt met zieke en gehandicapte kinderen, het hele jaar door en vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, waaronder beroepsvliegers, stellen hier hun vrije tijd en vliegtuig voor beschikbaar. Meer dan vijftien keer per jaar wordt er een Hoogvliegersdag georganiseerd.

Op zaterdag 18 januari wordt voor de tiende keer een Hoogvliegersdag georganiseerd op het CAE Center Amsterdam, het trainingscentrum voor de luchtvaart in Hoofddorp. Deze dag is bedoeld voor (chronisch) zieke of gehandicapte kinderen uit Hoofddorp en wijde omgeving. Alles wordt uit de kast getrokken om deze kinderen een dag te bezorgen die ze niet zullen vergeten. Naast piloot-zijn voor een dag in een echte vliegtuigsimulator, genieten ze van een rondleiding door het opleidingscentrum, lunch en nog veel meer activiteiten.

Voor wie Hoogvlieger wil worden of iemand wil opgeven, gelden de volgende regels: Je hebt nog niet eerder gevlogen met of dankzij Stichting Hoogvliegers (want dan ben je al een Hoogvlieger); Je hebt een ernstige of chronische ziekte of bent verstandelijk of lichamelijk gehandicapt, maar wel goed ter been; Je valt in leeftijdscategorie van 9 tot en met 17 jaar; Je woont in Hoofddorp of wijde omgeving Aanmelden kan via www.stichtinghoogvliegers.nl onder het kopje ‘Hoogvlieger worden’. Mail voor vragen of meer informatie naar kinderen@stichtinghoogvliegers.nl of bel 06-15123428.