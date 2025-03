Honkballers Thamen te sterk voor Petrels in frisse oefenpot (13-2)

Uithoorn – In een frisse oefenwedstrijd waarin de handschoenen soms harder nodig waren tegen de kou dan tegen de bal, heeft Thamen overtuigend afgerekend met de Petrels: 13-2. Vooral de slagkracht van de broers Frolijk en een knallende homerun van Ties van de Beeke, beter bekend als ‘Mr. Positive’, maakten het verschil.

Toch begon het duel met een vroege domper voor Thamen. Startende werper Lars Werkman kreeg in de eerste inning direct een homerun om de oren van Tom Koorn, nadat hij Niek Roestenburg nog met drie slag naar de kant stuurde. Maar Thamen sloeg in de gelijkmakende slagbeurt meteen terug: Gianni Frolijk kreeg vier wijd en zijn broer Rossini joeg de bal het rechtsveld uit voor een 2-1 voorsprong.

Solo-homerun

De Petrels knokten zich nog even langszij in de derde inning via een RBI van Roestenburg, maar vanaf dat moment was het Thamen wat de klok sloeg. In de vierde inning brak de ploeg de wedstrijd open dankzij een single van Daan Groenewoud, een double van Rossini Frolijk en een homerun van Van de Beeke, waarmee de stand naar 5-2 werd getild.

Vanaf dat moment gaven de Petrels niet veel weerwoord meer. Na een rommelige zesde inning, waarin Thamen profiteerde van vijf keer vier wijd, stond het al snel 9-2. In de negende inning deed Thamen er nog een schepje bovenop. Gianni Frolijk sloeg de bal over het linksveldhek voor een homerun, waarna later in de slagbeurt ook Jelger Algra een solo-homerun sloeg. Daarmee werd de eindstand op 13-2 bepaald.

De slotinning leverde nog wat komische momenten op. Lars Werkman en Lieuwe Hoekstra mochten hun geluk aan slag beproeven. Lars strompelde uiteindelijk met knuppel en al naar het eerste honk na een doorgeschoten drie-slag-bal, terwijl Hoekstra, na uit te glijden over een banaan die Mario blijkbaar had laten slingeren, op knullige wijze werd uitgegooid op één.

Thamen mag zich opmaken voor een zwaardere klus volgende week zondag, wanneer ze uit aantreden tegen Onze Gezellen in Haarlem, een team dat op papier een klasse hoger acteert.

Honkballers Thamen waren te sterk voor Petrels. Foto: aangeleverd.