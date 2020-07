Honing slingeren in de Historische Tuin

Aalsmeer – In de Historische Tuin staat deze zomervakantie honing slingeren op het programma. Op zondag 26 juli van 14.00 tot 16.00 uur kunnen belangstellenden kennis maken met dit wonderlijke fenomeen.

Neem de (klein)-kinderen mee op ontdekkingstocht tussen de honingraten en laat ze kennis maken met deze bedreigde diersoort. Stap in de fascinerende wereld van de bij en hoor over het gele goud dat ze produceren. Natuurlijk valt er ook het een en ander te proeven.

In de corridor kunnen bezoekers live aanschouwen hoe Tuinimker Eric van der Meer de oogst van zijn bijenvolk binnenhaalt. De verse honing wordt ter plekke afgetapt en is verkrijgbaar in potten van 50, 250 en 450 gram.

Haal de zomer in huis met deze natuurlijke lekkernij. Ook leuk om cadeau te geven! Kinderen tot 12 jaar, donateurs en museumkaarthouders hebben deze bijzondere middag gratis toegang.

De Historische Tuin is te bereiken via de ophaalbrug aan het Praamplein in het Centrum.