Hoge snelheden surfers op Westeinder

Aalsmeer – Harde wind heeft ook leuke voordelen vinden met name windsurfers. Afgelopen woensdag 13 september tijdens de storm waren diverse windsurfers actief op de Westeinderplassen. Het was spectaculair om te zien en natuurlijk betreft het hier de goed geoefende, vergevorderde, windsurfers. Een beginneling laat zijn plank en zeil in de opslag liggen.

Met hoge snelheid raasden de surfers over de Poel en menig inwoner bleef even kijken naar hun ‘kunsten’. Prachtig om te zien, de hoge golven, het water dat over de stenen spat en te midden van dit ‘geweld’ de kleurige zeilen van de windsurfers.

Foto: www.kicksfotos.nl