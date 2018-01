Hoge golven op de ‘Westeinderzee’

Aalsmeer – Takken op de weg, vuilnisbakken die om zijn gevallen en (tijdelijke) verkeersborden die geen stand wisten te houden tegen de enorme wind. Het stormt vandaag, donderdag 18 januari, en hoe!

Code rood zegt het KNMI in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overrijssel. Tot in ieder geval twee uur in de middag kan de zware westerstorm veel schade, letsel en overlast veroorzaken. Op de Maasvlakte is liefst windkracht 11 gemeten, bij Hoek van Holland is een windsnelheid gemeten van 138 kilometer per uur en op andere plekken worden windstoten verwacht met uitschieters tot 130 kilometer per uur.

Rijkswaterstaat raadt mensen af de weg op te gaan als het niet strikt noodzakelijk is. In de tweede helft van de middag gaat de wind afnemen, zo laat het KNMI weten. Boven land is de wind dan matig, aan de kunst vrij krachtig.

De Westeinderplassen is een spektakel om te zien. Golfen bulderen over de stenen bij de dijk en het water spat de auto’s nat. Weinig fietsers wagen zich aan een tocht langs de grimmige ‘Westeinderzee’. Enkele wandelaars trotseren de hevige wind om een kijkje te nemen. Het vergt inzet, want het is nauwelijks mogelijk om tegen de wind in te lopen en met de storm in de rug is staande blijven eveneens een uitdaging. Toch wel blij dat een kleine twee jaar geleden de dijken langs de Poel verstevigt zijn…