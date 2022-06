Mijdrecht – Zaterdag 11 juni zijn de hockeymeiden van HVM-M8E2 kampioen geworden! Het was een spannende dag voor de meiden, want er mocht niet verloren worden van tegenstander Haarlem. Na een spannend begin, waarbij de meiden 0-1 achter kwamen, werd dit vlak voor rust rechtgezet door 2 prachtige goals. 2-1 was dan ook de ruststand. In de 2e helft was er geen vuiltje meer aan de lucht en liepen de meiden uit naar een mooie overwinning met duidelijke cijfers, 6-1.