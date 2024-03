Historische Tuin dit jaar in teken van de hortensia

Aalsmeer – Museum Historische Tuin in besteedt in 2024 speciale aandacht aan de hortensia. Van april tot het einde van het jaar wordt deze veelzijdige plant op allerlei manieren belicht, van de boeiende geschiedenis tot hedendaagse toepassingen.

De kweek van hortensia’s is de laatste decennia flink toegenomen in Nederland en met name in de regio Aalsmeer. De plant met de kenmerkende ‘bolle’ bloeiwijze is populair in tuinen maar ook als kamerplant en als snijbloem in boeketten. In de regio Aalsmeer is de ‘Hydrangea’, zoals de Latijnse benaming luidt, bij veel kwekers de opvolger geworden van de roos, die tegenwoordig veelal in warmere landen wordt gekweekt. Deze ontwikkeling is een belangrijk stukje moderne tuinbouwgeschiedenis.

Museum Historische Tuin besteedde vorig jaar op succesvolle wijze aandacht aan de voor Aalsmeer kenmerkende seringenteelt door het Jaar van de Sering te organiseren. Vanuit dit themajaar ontstond het enthousiasme om ook in 2024 een specifiek gewas uit te lichten. De keuze was snel gemaakt; de hortensia biedt veel interessante invalshoeken die het museum komend jaar op verschillende manieren naar voren brengt.

Hoogtepunt

Een van de hoogtepunten in het Hortensiajaar wordt het assortiment dat bij het museum te zien is. Naast de eigen collectie met enkele historische soorten is samen met kwekers en veredelaars een eenmalige collectie bijeengebracht van kamer-, tuin- en snijhortensia’s. Deze zijn zowel in de kassen van het museum als buiten in het open veld te zien. Dit prachtige assortiment wordt zeker in de bloeitijd vanaf juni een lust voor het oog. Alleen al het assortiment tuinhortensia’s telt meer dan 180 verschillende soorten.

Thema-activiteiten

Door informatiepanelen wordt aandacht besteed aan de herkomst van de plant, die ooit door de bekende arts Von Siebold vanuit Japan naar Nederland werd gebracht. Verspreid over het jaar vinden er thema-activiteiten plaats, zoals een Hortensia Bustour waarbij deelnemers met een historische Maarse & Kroonbus verschillende kwekerijen kunnen bezoeken. De hortensia staat ook centraal tijdens het Aalsmeer Flower Festival (21 tot 23 juni) en is het onderwerp van workshops, rondvaarten en filmavonden.

Ook komt er een tentoonstelling in het Flower Art Museum (op 2 kilometer van de Historische Tuin) waarin de hortensia een grote rol speelt. De hoofdsponsors van het Hortensiajaar zijn: Hydrangea World, Van Klaveren Plant, Rabobank Regio Schiphol en Stimuflori tuinbouwfonds.

Start

De Historische Tuin opent het seizoen op zaterdag 30 maart. Vanaf dat moment is het museum wekelijks geopend van dinsdag tot en met zondag, 10.00 tot 16.30 uur. Meer informatie over de activiteiten in het Hortensiajaar is te vinden op de website: https://www.historischetuinaalsmeer.nl/. Hier kan ook worden ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief. De ingang van het museum is gevestigd aan het Praamplein in Aalsmeer-Centrum.